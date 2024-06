"Usura in concorso e falsità ideologica": confisca di beni per 800 mila euro ad ex consigliere provinciale

Confiscati immobili, rapporti finanziari, beni mobili registrati e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per un valore complessivo di circa 800 mila euro. Ad eseguire il provvedimento di confisca, divenuta irrevocabile, sono stati, a carico di Giuseppe Terrazzino di Raffadali, i poliziotti della divisione Anticrimine della questura di Agrigento.

I beni erano stati già sequestrati, su proposta del questore Maurizio Auriemma nel giugno del 2018. E a questa proposta si era arrivati dopo articolate indagini svolte dalla sezione Misure di prevenzione patrimoniali della divisione Anticrimine. Lo scorso febbraio, il provvedimento ablatorio - emesso dalla prima sezione penale per le Misure di prevenzione del tribunale di Palermo - è divenuto definitivo.

La persona colpita dal provvedimento, dipendente della Regione Siciliana nonché ex consigliere della provincia regionale di Agrigento, è stata in passato condannata in via definitiva per i reati di usura in concorso e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Il provvedimento divenuto definitivo, suggella la bontà delle investigazioni patrimoniali poste in essere dalla divisione polizia Anticrimine - commentano dalla questura di Agrigento - .

