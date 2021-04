Il cellulare è la principale causa degli incidenti, la Polstrada: "Chi è al volante deve guidare e basta"

Le distrazioni dovute all'utilizzo dei telefoni cellulari alla guida, sono la principale causa degli incidenti stradali. Questo è quanto emerge dal report sull'infortunistica elaborato dalla Polstrada di Agrigento e che è stato illustrato nella sala riunioni della Procura della città dei Templi dal vice questore, Andrea Morreale e dal procuratore capo Luigi Patronaggio.

Calano gli incidenti ... anche mortali, il procuratore: "Lo stato delle strade resta però critico"

„ Calano gli incidenti ... anche mortali, il procuratore: "Lo stato delle strade resta però critico" “

"Il cellulare - dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il dirigente capo della Polstrada, Andrea Morreale - è diventato la principale fonte di distrazione che è la prima causa degli incidenti stradali. Bidsogna considerare anche che in passato, l'uso del cellulare era riservato esclusivamente alle conversazioni telefoniche, oggi - aggiunge il vice questore Morreale - con gli smartphone, si utilizza soprattutto per digitare e guardare lo schermo per vedere le foto o per postarle sui social, quindi è un compartamento ancora più grave perchè in quel momento il conducente non ha la cognizione di quello che succede in strada. Chi è al volante - conclude Morreale - deve guidare e basta".