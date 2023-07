Il sequestro di oltre 5 tonnellate di cocaina, Usif Sicilia: "Frutto del lavoro costante"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

''Oltre 5,3 tonnellate di cocaina per un valore di circa 850 milioni di euro. È il bilancio del maxi sequestro effettuato sulle coste agrigentine dalla Guardia di Finanza in Sicilia. USIF si complimenta con i colleghi siciliani per l’importante operazione portata a termine, anche grazie alla predisposizione di un efficiente dispositivo di polizia che ha impiegato mezzi aerei e navali del Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare (Roma), del ROAN di Palermo e di Messina, unitamente ai militari del Comando Provinciale e del Nucleo PEF. È il frutto del lavoro costante di tutto il Corpo a tutela della legalità e che dimostra l’impegno senza sosta, in tutti i campi, delle donne e degli uomini della Finanza. Si tratta di uno tra i più ingenti sequestri di cocaina mai eseguiti in Italia che, se fosse arrivata nelle piazze dello spaccio, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 850 milioni di euro. Ringraziamo inoltre il Presidente della Regione Siciliana – Renato Schifani per la propria gratitudine al Corpo della Guardia di Finanza ed ai Finanzieri che hanno condotto le indagini ed il sequestro”. Lo comunica in una nota il Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) – Vincenzo Piscozzo, unitamente al Segretario Regionale USIF Sicilia – Michele Lauro