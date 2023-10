Urla, pugni e calci in via Callicratide: due persone finiscono in ospedale

I motivi che hanno fatto divampare la lite - forse una vera e propria rissa - fra extracomunitari sono stati ritenuti "futili". Due dei coinvolti, ma non si esclude possa anche esserci stata una terza persona, sono però rimasti feriti e sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

Ad intervenire, non appena è arrivata la segnalazione al numero unico d'emergenza: il 112, in via Callicradite sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura e, in via precauzionale, un'autoambulanza del 118. Mezzo di soccorso che però è effettivamente servito visto che i due migranti rimasti feriti, non in maniera grave, sono stati trasferiti al presidio sanitario di contrada Consolida. Anche in questo caso, così come è successo poche ore dopo a Favara, non sarebbero state utilizzate armi. E' stata una baruffa a mani nude.

Non si esclude, ma è solo un'ipotesi, che in via Callicradite gli esagitati coinvolti possano essere stati anche più di due e dunque che vi sia stata una rissa. Ma non vi sono certezze, né elementi che suffragano le voci che circolano nel quartiere. I poliziotti si stanno già occupando, e subito dopo l'intervento, di fare chiarezza su cosa abbia innescato la lite. Le bocche degli investigatori sono rigorosamente cucite.