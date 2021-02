Dopo anni l'asfalto arriva a Ciuccafa: finanziati gli interventi di urbanizzazione

Dopo anni di disagi, ritardi, promesse e diritti negati ai residenti, sembra aprirsi un importante spiraglio per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria in contrada Ciuccafa, a Porto Empedocle.

Ad annunciarlo stamattina con una diretta è il sindaco Ida Carmina: il Ministero dell'Interno avrebbe infatti finanziato interventi per oltre 613mila euro che consentiranno di realizzare strade, marciapiedi e impianti di illuminazione pubblici in una zona che seppur densamente abitata non è stata mai interessata da lavori di questo tipo.

La conseguenza, come immaginabile, era uno stato di perenne precarietà per i cittadini, con strade che si trasformavano in stagni ad ogni pioggia. "Questo progetto - dice la sindaca - ripara ad un torto fatto ai residenti d achi ha consentito si edificasse senza la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. E' una grande giornata per Porto Empedocle".