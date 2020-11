Bloccato in un dirupo, paura per un escursionista: salvato dai pompieri

Attimi di paura a Cammarata. Un uomo è rimasto bloccato, nel primo pomeriggio di ieri, in un dirupo. Nel dettaglio, la persona in difficoltà si trovava in una zona impervia del monte Cammarata. L'escursionist non riusciva più a muoversi. Lanciato l'allarme, sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco del Saf - speleo alpino fluviale - dei comandi di Agrigento e Palermo. I pompieri sono intervenuti con 12 unità. Una volta localizzato l'uomo, i vigili del fuoco, non hanno perso tempo. Gli specialisti del Saf hanno effettuato una discesa su corda per alcune decine di metri e raggiunto l'escursionista nel dirupo, illeso e cosciente, ma non in grado di compiere movimenti di risalita. Dopo averlo imbragato ed ancorato alle lunghe funi, è stato assicurato e recuperato riportandolo in zona sicura.