Coinvolto in un incidente stradale, esibisce una fotocopia della patente: denunciato

E’ stato coinvolto in un incidente stradale e, alla richiesta dei documenti, ha esibito un titolo di guida che, si dice burocraticamente, era "non valido". In questo caso però si tratta di qualcosa di più. L’uomo, un senegalese residente ad Agrigento, aveva infatti una fotocopia plastificata a colori della patente.

La polizia della sezione Volanti ha quindi denunciato l’uomo per avere esibito un documento falso. Il senegalese, tra l'altro, non risultata in regola con “la normativa relativa al soggiorno degli stranieri”.