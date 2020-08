Uomo disperso in mare, via al terzo giorno di ricerche: in volo un elicottero

Due motovedette ed un elicottero, tutto questo non è bastato a recuperare il corpo di un uomo, disperso nel mare di Licata. Dopo un’intensa giornata di ricerche, il cadavere del sub, non è stato ancora recuperato.

Le pessime condizioni del mare, ed il forte vento hanno reso le operazioni più che mai proibitive. Secondo quanto appreso, il cadavere dell’uomo, apparterrebbe un licatese. L’uomo si potrebbe essere essere immerso per una battuta di pesca subacquea, poi probabilmente potrebbe essere stato colto da un malore. E' stata ritrovata l'auto dell'uomo, ed uno zaino nei pressi di uno scoglio antistante il mare di Licata.

La Capitaneria di porto ha lavorato intensamente per riuscire a portare a termine le operazioni, ma il maltempo ha permesso di fare poco o nulla. Le operazioni, dirette dal tenente Fabrizio Pilogallo, riprenderanno questa mattina.