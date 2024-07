“Uno, nessuno, centomila” diventa un concerto: originale omaggio a Pirandello in provincia di Torino

I testi più celebri del drammaturgo del Caos ispirano uno spettacolo musicale che promette di condurre gli spettatori nei meandri della psicologia umana dalle molteplici sfaccettature

“Uno, nessuno, centomila” è il titolo di un concerto che andrà in scena il prossimo 26 luglio a Villa Prever/Tosco che si trova a Coazze in provincia di Torino: protagonista l’orchestra classica di Alessandria per un originale omaggio a Luigi Pirandello, con brani ispirati alle opere teatrali più famose del drammaturgo del Caos che saranno interpretati da un gruppo di solisti d’eccezione. Tutto questo per dare vita alle atmosfere intense e poetiche dei testi di Pirandello.

“Lo spettacolo - promettono gli autori - rappresenta un’occasione unica per immergersi nella poetica pirandelliana attraverso la musica: un linguaggio universale che sa esprimere emozioni profonde e complesse. La musica dunque, è il filo conduttore di un viaggio attraverso le opere di Pirandello che ci condurrà nei meandri della psicologia umana dalle molteplici sfaccettature”.

L’orchestra classica di Alessandria renderà omaggio al drammaturgo siciliano portando in scena uno spettacolo caratterizzato dalla voce di Elisabetta Gagliardi e dai narratori Sabrina Gonzatto, Giulio Graglia e Vincenzo Santagata.