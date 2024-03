Dal prossimo anno tornerà il corso di laurea in archeologia, Tuzzolino: "Fondamentale rimanere a studiare ad Agrigento"

“Welcome day” è stata la giornata di orientamento universitario che, nella sede del polo territoriale di Agrigento ha visto la presenza di circa mille studenti delle quinte classi degli istituti di scuola superiore che, nel prossimo anno accademico, intraprenderanno il percorso di studi universitari. Ad accogliere le future matricole, tra gli altri c'era anche il presidente del polo di via Quartararo, il professore Giovanni Francesco Tuzzolino che, ai microfoni di AgrigentoNotizie, lancia un appello: “Dobbiamo far capire alle famiglie quanto sia importante, intanto studiare e dare una prospettiva ai figli, ma studiare ad Agrigento”. La novità che emerge dalla giornata di orientamento è l'attivazione, nel prossimo anno accademico, del corso di laurea in archeologia e formazione dei beni culturali. Si amplia l'offerta formativa dell'università di Agrigento che, dal 2025 offre complessivamente nove indirizzi di studio.

Ecua, "illegittimo" il commissariamento per l'ex presidente: ma ha la "benedizione" del prefetto