Università e rilancio, Cartello Sociale: "L'ateneo è un bene di tutti"

Università e rilancio del territorio. Il Cartello Sociale ha incontrato il neopresidente dell'Ecua di Agrigento, Nenè Mangiacavallo. Un faccia a faccia che ha messo al centro del dibattito, le potenzialità del polo agrigentino.

"Siamo certi che la rinascita del nostro territorio passi anche attraverso l'università - dicono i componenti del Cartello Sociale - La notizia che le immatricolazioni continuano ad aumentare, giorno dopo giorno, dimostra che l'Ecua Empedocle possa davvero rappresentare il riscatto di una comunità che da decenni è alle prese con tantissime difficoltà. Avere mantenuto l'ateneo, non solo consentirà a tanti ragazzi di potere studiare vicino casa, ma al contempo, le loro famiglie non saranno costrette a far fronte a costi elevati. Inoltre, nella speranza che l'emergenza Covid-19 possa essere superata in tempi brevi e i ragazzi, quindi, possano seguire le lezioni dal vivo, c'è la possibilità che anche l'economia possa risollevarsi. Con il presidente Mangiacavallo e il suo vice Di Maida, siamo certi di poter collaborare al meglio, fornendo tutta la nostra collaborazione al fine di far crescere sempre più questa realtà".