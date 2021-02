No dei rettori a nuovi corsi universitari, i sindaci al fianco del Cupa

Nuovi corsi di laurea al Consorzio universitario di Agrigento, molti sindaci della Provincia, con in testa Franco Micciché, sottoscrivono un documento, con il quale esprimono "vivo compiacimento" per la decisione dell’Università di Palermo di attivare presso il Polo di Agrigento i corsi in Scienze della formazione primaria e Scienze dell’attività motoria.

I primi cittadini hanno inoltre "espresso il loro disappunto contro il parere sfavorevole espresso dalla conferenza dei rettori delle Università siciliane sull’attivazione dei suddetti corsi di laurea presso il polo di Agrigento, sottolineando l’importanza di un investimento a favore di una provincia già penalizzata da pesanti carenze infrastrutturali e ribadendo il pieno sostegno alla decisione dell’Università di Palermo, che rappresenta un ulteriore momento di crescita culturale e di sviluppo, anche economico, di un vasto territorio".

Il riferimento è appunto alla contrarietà della Conferenza dei rettori per l'attivazione dei corsi ad Agrigento con la giustificazione che ci fosse un rischio di "concorrenza" con l'università Kore.

"I sindaci hanno voluto, inoltre, rimarcare il valore che riveste oggi la libera concorrenza nel settore educativo e della formazione - continuano i sindaci -. Nella nota, si sollecitano le autorità competenti a concedere nel più breve tempo possibile, le autorizzazioni per l’attivazione dei nuovi corsi di laurea, che andrebbero ad arricchire ulteriormente l’offerta formativa del Consorzio Universitario di Agrigento, anche perché il parere espresso dalla Conferenza regionale dei Rettori non è vincolante, avendo la Conferenza, solo valenza consultiva".