"Discovery Valle dei Templi", il video emozionale dedicato alle bellezze del Parco

L’idea, ed il progetto, era quello di realizzare un video promozione. Le bellezze della Valle, riprese da una sapiente telecamere. Lo stesso progetto, però, si è trasformato in un vero video emozionale. Le riprese sono state affidate a “Chiarostdio”, lo shooting è stato opera dell’agrigentino Rosario Bevilacqua.

"Chiarostudio si è occupato della realizzazione di un video promozionale sulla Valle Dei Templi di Agrigento - spiegano in una nota - questo fa parte di una serie di video brevi che hanno come obiettivo quello di far conoscere le bellezze della Sicilia". Il video, in poco meno di 48ore, ha raggiunto migliaia di visualizzazioni. Un progetto importa che porta in "giro" per l'Italia l'unicità della Valle dei Templi.