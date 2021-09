Viaggiava con un chilo di marijuana nascosta nell'intercapedine della sua auto: arrestato 43enne

Un chilo di marijuana e documenti falsi. Un 43enne agrigentino, pluripregiudicato e già destinatario di due sentenze di condanna emesse dal Tribunale di sorveglianza di Agrigento e Roma, è stato arrestato dagli agenti della sezione Volanti.

I poliziotti, impegnati in n servizio di controllo del territorio, hanno individuato l’uomo che si era reso irreperibile dal giugno del 2020. E’ finito in manette per detenzione di sostanza stupefacente, possesso di documenti falsi e falsa attestazione delle proprie generalità.

Da subito i documenti di riconoscimento esibiti dal 43enne non hanno convinto i poliziotti che hanno immediatamente avviato ulteriori controlli.

Le verifiche hanno poi dato esito positivo. E’ stato inoltre appurato che sull’uomo gravavano due condanne.

L’agrigentino è stato subito portato in Questura dove gli agenti, con l’ausilio di un’unità cinofila della polizia di Stato, hanno eseguito un’accurata perquisizione sulla Fiat 500X,

Nell’intercapedine di uno sportello è stata rinvenuta e sequestrata la sostanza stupefacente: un chilo di marijuana.

L’uomo adesso si trova in carcere.