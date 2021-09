Un'altra auto sparisce nel nulla: pensionato chiede "aiuto" alla polizia

Rubata un’autovettura, ma anche la targa di un ciclomotore. E ritrovata, e già restituita al legittimo proprietario, una macchina che era stata portata via da Caltanissetta.

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno raccolto la denuncia di furto, avvenuto nei giorni scorsi, di una Fiat Panda lasciata posteggiata sulla pubblica via. A presentarsi agli agenti raccontando di non aver più trovato la sua utilitaria è stato un pensionato di 74 anni. Dove la macchina era stata lasciata posteggiata non sono state trovate telecamere di videosorveglianza, utili – se non addirittura – determinanti per le indagini.

Ma i ladri sono riusciti ad appropriarsi anche della targa di un ciclomotore di proprietà di una donna di 53 anni. Anche lei ha formalizzato denuncia in commissariato. Gli agenti, durante i controlli e monitoraggio del territorio, sono riusciti poi a ritrovare, e a riconsegnare al legittimo proprietario, la Fiat Punto che era stata rubata, nei giorni scorsi, a Caltanissetta. L’auto presentava il blocco dell’accensione danneggiato. Non sono stati trovati altri elementi utili alle indagini per identificare i balordi.