Un agrigentino a "Uomini e donne", Gero Natale debutta su Canale 5

Si chiama Gero Natale è agrigentino e di professione fa il bartender. Oggi, Gero, ha esordito - per la prima volta - su canale 5.

L’agrigentino, infatti, ha scelto di prendere parte alla celebre trasmissione “Uomini e donne”. Il programma televisivo è condotto da Maria De Filippi.

Il 36enne Gero Natale fa parte del trono over, ed è alla ricerca dell’anima gemella. L’agrigentino, ed ex titolare di uno dei pub più rinomati della città, è pronto a mettersi in gioco.