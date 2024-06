Festa della Repubblica, ultima parata ai Fori imperiali per pompiere agrigentino

Da 16 anni fa parte della compagnia d'onore alla bandiera del corpo nazionale dei vigili del fuoco. E oggi per l'agrigentino Nuccio Piazza è stata, in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica, l'ultima parata ai fori Imperiali. Dal primo ottobre, il pompieri - che ha rivestito anche cariche sindacali ed è molto conosciuto in città - sarà infatti in pensione. Stamani, Piazza, consapevole delle tantissime emozioni vissute con il Corpo, era molto emozionato.