Teatro Sociale, doppia standing ovation per "L'ultima estate - Falcone e Borsellino 30 anni dopo"

Il teatro Sociale di Canicattì si è riempito in ogni ordine e grado, come non accadeva da anni. Ed è con una doppia standing ovation che è calato il sipario su "L'ultima estate - Falcone e Borsellino 30 anni dopo". Simone Luglio e Giovanni Santangelo, nei panni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sono riusciti - ancora una volta - a conquistare e ad ammaliare gli spettatori, trasmettendo quello che veramente ha significato il lavoro dei due magistrati, ma anche il senso della loro profonda amicizia. L'opera di Claudio Fava, ma il progetto è di Simone Luglio con la regia di Chiara Callegari, ha trionfato. Esattamente come era già accaduto durante il festival "Collegamenti".

Domani e martedì, "L'ultima estate - Falcone e Borsellino 30 anni dopo" approda a Ravanusa, poi il viaggio riprenderà con destinazione Piemonte e Veneto, per poi proseguire sui palcoscenici di Tirana e Valona, Atene, Siena finale in Box e subito dopo Parigi.

Il lavoro teatrale - messo in scena da un team di veri professionisti - ha ottenuto, di recente, anche il sostegno della direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale del ministero degli Esteri.