La banda dei distributori automatici anche alla Uil: scassinato l'impianto e rubati i soldi

Non soltanto quello del Polo universitario di Calcarelle, ma anche il distributore automatico della sede Uil di via Piersanti Mattarella. Sempre nella notte fra mercoledì e giovedì - una notte di follia - qualcuno è riuscito a penetrare all'interno della sede sindacale e si è avventato sulla macchinetta che rifornisce di bevande. Grosso modo, stesso modus operandi del furto messo a segno al poco distante Polo universitario.

Ad essere asportato è stato il contenuto della cassettina di denaro. Non è chiaro quanto vi fosse contenuto, ma è certo che l'impianto di distribuzione automatica di bevande è stato pesantemente danneggiato. Sempre giovedì mattina, la scoperta. Ed essendo di turno in zona, sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti. Gli stessi agenti che erano stati prima al Polo universitario e poi all'asilo di via Regione Siciliana. Anche per questo caso, sono state avviate le indagini.

