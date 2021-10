Sindacato Uil, nasce l'associazione culturale "Ada Con"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi 13 ottobre 2021 presso la C.S.T. UIL di Agrigento , si è tenuta l’assemblea per la costituzione di “ ADA CON Agrigento”, alla presenza del Segretario Generale Gero Acquisto, del Segretario territoriale UIL Pensionati Giovanni Miceli , del Presidente ADA Sicilia Francesco Audenzio Quartararo e del Vice Presidente dell’ADA Sicilia Alberto Magro” .

L’ Ada Con” è un’Associazione Nazionale per la Promozione sociale – APS che persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale, ricreative e solidaristiche nei confronti dei soci.

L’Assemblea costituente approva lo Statuto e contestualmente elegge alla guida dell’associazione Alfonso Sammartino da anni impegnato nella promozione sociale del proprio territorio.

Le prime parole di Alfonso Sammartino sono state di ringraziamento all’Assemblea per la fiducia e per l’incarico che i Soci hanno voluto affidargli, incarico ricco di preziosi valori sociali per tutta la cittadinanza.

Il Presidente ADA Sicilia, Francesco Audenzio Quartararo e il Vice Presidente ADA Sicilia Alberto Magro come l’Assemblea dei Soci Fondatori, hanno espresso il loro entusiasmo per la creazione ad Agrigento dell’ADA CON e accolgono con grande fiducia il nuovo presidente: “ Il Mondo del Volontariato e del terzo settore necessita un impegno costante ,in primis nelle attività di protezione e accompagnamento delle fragilità degli anziani ,attività che già da anni svolge L’ADA di Agrigento . L’ADA Con è e sarà nella provincia agrigentina la marcia in più con particolare attenzione all’inclusione sociale tra le generazioni e le differenze di cultura presenti sul territorio."

L’associazione, attraverso le iniziative quali viaggi, attività culturali, sport, formazione permanente, turismo sociale opererà nel concreto per la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pace, di pari opportunità tra uomini e donne e lo scambio intergenerazionale.

Il segretario Gero Acquisto dichiara -

"Sono certo che nell’ agrigentino la sinergia tra ADA ed ADA CON porterà numerose soddisfazioni.

Il nuovo Presidente saprà far confluire nell’Associazione la sua esperienza nel settore per garantire attività e servizi agli associati e a tutti coloro che si approcceranno con l’Associazione ADA CON Agrigento.”

Il Segretario Generale della Uil Gero Acquisto e della UIL Pensionati Giovanni Miceli e tutti i dirigenti della camera sindacale territoriale esprimono soddisfazione e danno il benvenuto a Sammartino, augurandogli un proficuo lavoro di rete ed il connubio positivo che si è sempre instaurato tra la C.S.T. UIL e le associazioni ADA e ADA CON , nell’interesse dei diritti degli anziani del nostro territorio.