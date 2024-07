Manca l'acqua e l'ufficio postale chiude, lunghe code a Bonamorone fino a tarda sera: città sempre più assetata

L’ufficio postale del Villaggio Peruzzo chiude per mancanza d’acqua. Oggi, lunedì 15 luglio, gli utenti hanno avuto una spiacevole sorpresa che rende ancora più amaro questo momento davvero terribile, quando l’estate è ancora nella sua fase cruciale, le temperature arrivano a 40 gradi e dai rubinetti l’acqua non esce. E quando esce bisogna considerarsi dei privilegiati. Perché nonostante i mille discorsi, le “cabine di regia”, le promesse di finanziamenti, di soldi a valanga per la rete idrica e per contrastare la crisi con soluzioni tampone, la triste verità è che la situazione è rimasta identica a 3 mesi fa quando già si preannunciava il disastro. L’emergenza purtroppo è adesso. Non domani, quando potrebbero (il condizionale è necessario) avverarsi le più rosee “previsioni” di politica ed istituzioni che da settimane propinano alla gente. Persone, troppe, che nel frattempo fanno la fila a tutte le ore alla fontana di Bonamorone per riempire decine di bidoni caricati sulle auto arroventate.

L’aspetto più grottesco è che quando si parla di Capitale della cultura, di eventi o di qualsiasi altro argomento ritenuto d’interesse, il popolo commenta sempre a senso unico: “Sì, ma l’acqua? Quando arriva l’acqua? Volete capirlo che prima di parlare di altro bisogna fare uscire l’acqua dai rubinetti?”.

E così accade che, durante il concerto di Nino Frassica durante la festa di San Calogero, venerdì scorso, sia sufficiente far salire l’amministratore di turno sul palco, per promuovere il lavoro che si sta facendo per Capitale italiana della cultura 2025, appuntamento importantissimo e ormai dietro l’angolo, per innescare la contestazione del pubblico. Con la solita parola ricorrente, urlata e ripetuta fino all’esasperazione: “Acqua”.

Questa è l’immagine che ci viene consegnata oggi e di cui ha parlato nei giorni scorsi anche il New York Post. “La vita - si legge in un articolo pubblicato dallo storico quotidiano statunitense - non è poi così dolce. Una popolare destinazione turistica in Italia scoraggia i visitatori quest'estate per una sfortunata ragione: stanno finendo l’acqua. Agrigento, città collinare in Sicilia, è stata costretta a respingere i turisti poiché la combinazione di condizioni meteorologiche estreme e di un antico e disfunzionale sistema di approvvigionamento idrico ha lasciato la città quasi completamente asciutta. La città, nominata Capitale italiana della cultura per il 2025, non è più in grado di garantire acqua corrente ai suoi ospiti e deve impegnarsi a fondo per reperirla da fonti esterne. La notizia della disponibilità limitata si è diffusa scoraggiando coloro che speravano di visitare il sito di Agrigento dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco, noto per i suoi templi greci ben conservati”.

Leggere queste parole fa davvero male.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.