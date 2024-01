Orrore a Capodanno, la denuncia di un parroco: "Ucciso un cane randagio per gioco"

Un cane randagio ucciso per gioco, con un colpo di pistola, la notte di Capodanno. A denunciarlo è stato un sacerdote di Licata, don Pino Agozzino, parroco delle chiese Sancro Cuore e Sabuci.

La carcassa dell'animale è stata trovata in una zona di periferia. Il sacerdote lo ha rivelato in occasione del funerale del preside in pensione Decimo Cammilleri.

Il sacerdote, concludendo l'omelia, si è rivolto ai ragazzi invitandoli a "scegliere la cultura come via maestra" e censurando quanto, invece, fatto dal gruppo di ragazzi la notte di Capodanno.