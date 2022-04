Armato ed ubriaco nel parcheggio di un locale, aggrediti due poliziotti: denunciato 25enne

“C’è uno armato ed ubriaco che rischia di fare male”. E’ con queste parole, grosso modo, che è arrivata, alle 4 circa della notte fra lunedì (25 aprile) e ieri, la richiesta di intervento. A lanciarla alcuni giovane che si trovavano nel posteggio di un locale della zona industriale di Agrigento. Giovani che, di fatto, hanno temuto che si consumasse qualche disgrazia. A raccogliere l’Sos – arrivato appunto al numero unico d’emergenza: il 112 – sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che, alla fine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un ventisettenne di Ravanusa. Il giovane, che era veramente ubriaco, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: si è scagliato infatti proprio contro gli stessi poliziotti che tentavano di calmarlo ed identificarlo.

Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati alla zona industriale, a cavallo fra Agrigento e Favara, hanno effettivamente trovato – per come era stato segnalato – un giovane che urlava ed aveva un fare minaccioso. Il ragazzo, a quanto pare, scagliava pietre a destra e a manca. E poco prima – ma su questo dettaglio non ci sono conferme istituzionali – avrebbe avuto fra le mani anche un bastone. Con fatica, e rischio visto che s’è anche innescata una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccare il ragazzo e a portarlo alla caserma “Anghelone”. Ad assistere a quello che è stato l’epilogo di un momento di caos, centinaia di giovani che erano appunto fuori dal locale. Molti, a dire il vero, si sono allontanati non appena hanno compreso che potenzialmente erano a rischio.

In caserma, i due agenti delle Volanti hanno identificato il ragazzo che, nel frattempo, ripresosi e tornato un po’ lucido, ha chiesto scusa ai poliziotti contro i quali si era, poco prima, scagliato. Parole che non sono servite ad evitargli una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.

Soltanto ad iter concluso, i due poliziotti si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici li hanno sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Entrambi hanno riportato escoriazioni, contusioni e qualche trauma. Ferite lievi, di fatto, dalle quali guariranno nell’arco di pochi giorni. Disordini a causa di una movida disordinata fino ad ora si erano registrati in centro o nel quartiere balneare di San Leone. Mai nella zona industriale.