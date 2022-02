Vede la pattuglia della polizia e inverte la marcia, bloccato e denunciato: era ubriaco

Vede una pattuglia della sezione Volanti della Questura, e sperando di non incappare nel posto di controllo allestito lungo via Acrone, inverte la marcia e percorre la strada controsenso. Movimenti che non sono, naturalmente, passati inosservati agli agenti che, subito, si sono messi alle calcagna dell’autovettura. E poco dopo, effettivamente, l’utilitaria è stata bloccata. A bordo, c’erano due ventiduenni agrigentini. Il conducente è risultato essere, già a prima, vista alticcio. Motivo per il quale, i poliziotti delle Volanti hanno chiamato in ausilio i colleghi della Stradale che hanno sottoposto il ventiduenne ad etilometro. L’occhio lungo degli agenti aveva visto giusto: il ragazzo è risultato avere un tasso di 1,05 g/l.

E’ stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato contestata è: guida in stato di ebbrezza. Quale sanzione accessoria, i poliziotti delle Volanti gli hanno sospeso la patente di guida. L’utilitaria non è stata invece posta sotto sequestro perché era intestata a persona diversa rispetto al conducente.