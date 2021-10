"Ubriaco al volante dell'auto", denunciato 18enne: aveva la patente da un mese

Aveva preso la patente appena un mese fa. Se l’è vista ritirare sotto il naso a causa dello stato d’ebbrezza in cui è stato trovato al volante di una Fiat Panda. Diciottenne agrigentino nei guai: denunciato, alla Procura della Repubblica, e, appunto, con la patente ritirata. E’ accaduto – erano le 2,30 quando gli è stato imposto l’Alt - lungo il viale Dei Giardini a San Leone dove il ragazzo è incappato in un controllo del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento.

I militari dell’Arma, notato lo strano comportamento del giovane, hanno deciso di sottoporlo ad etilometro e l’apparecchiatura non ha lasciato spazio ad alcun dubbio: il diciottenne aveva un tasso di 0,90 (alla seconda misurazione). Non altissimo, ma il ragazzo – essendo neo patentato – avrebbe dovuto essere rigorosamente sobrio. A suo carico è scattata, dunque, una denuncia penale per l’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza e la patente di guida, nuovissima: praticamente appena ricevuta, gli è stata ritirata. La vettura non è stata, non essendo a lui intestata, sequestrata.