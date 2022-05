Ubriaco per le vie di San Leone: denuncia e patente ritirata a ventenne

I poliziotti della sezione Volanti, impegnati a San Leone, hanno “pizzicato”, nella notte fra sabato e ieri, un ventunenne agrigentino che s’era messo al volante dell’auto nonostante avesse alzato il gomito.

Il ragazzo è stato denunciato, per guida in stato d’ebbrezza, alla Procura della Repubblica di Agrigento e quale sanzione accessoria gli è stata anche ritirata la patente di guida. In questo caso, naturalmente, i poliziotti hanno evitato che potesse anche consumarsi una delle cosiddette “stragi del sabato sera”.