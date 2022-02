Ubriaco alla guida dell'auto: denunciato studente diciannovenne

Uno studente diciannovenne è stato denunciato, dai carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Agrigento, per guida in stato d'ebbrezza. Il giovane è incappato in un controllo predisposto in piazza Marconi. Ai militari dell'Arma, notando il comportamento, è subito venuto il dubbio che potesse essere alticcio. Sottoposto all'esame dell'etilometro, il test non gli ha lasciato nessuno scampo. E' risultato, appunto, ubriaco ed è stato denunciato alla Procura. Quale sanzione accessoria gli è stata ritirata la patente di guida.