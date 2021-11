Ubriaco infastidisce i clienti di un bar, accorre la polizia: sanzionato e allontanato

E sono due. Ancora una volta, i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno fatto ricorso all'ordine di allontanamento - che durerà per 48 ore - a carico di un canicattinese. Se nella prima occasione, il provvedimento venne utilizzato per un cinquantenne trovato in possesso di 0,3 grammi di cocaina, in questa invece è stato adottato per un ubriaco.

I poliziotti sono intervenuti in piazza IV Novembre dove era stata segnalata una persona ubriaca che creava fastidi. Gli agenti della sezione Volanti hanno subito sentito il titolare del bar che riferiva, appunto, di un ubriaco che dava fastidio agli avventori del locale. A poca distanza dal bar è stato rintracciato l'uomo che è stato bloccato e portato in commissariato dove gli è stata contestata la violazione amministrativa di ubriachezza molesta e l’ordine di allontanamento da piazza IV Novembre.