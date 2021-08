"Ubriaco aggredisce operatori del 118 e carabinieri", arrestato cinquantenne

I militari del nucleo Operativo e Radiomobile, intervenuti in vicolo Punta Bianca per riportare la calma, sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio"

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento sono intervenuti in vicolo Punta Bianca, a Villaseta, perché un cinquantenne stava aggredendo gli operatori del 118. Sanitari che erano intervenuti per soccorrerlo visto che, stando alle ricostruzioni ufficiali, l'agrigentino era fortemente ubriaco. All'arrivo dei militari dell'Arma, Antonio Paino non soltanto non s'è fermato, ma - stando sempre all'accusa - s'è scagliato contro gli stessi carabinieri che volevano solo riportare la calma e farlo desistere dall'aggressione agli operatori del 118.

Il cinquantenne, che ha aggredito dunque i carabinieri e si è rivolto con frasi offensive e minacciose, è stato dunque arrestato in flagranza di reato. Le ipotesi di reato contestata sono resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I carabinieri che hanno riportato ferite ed escoriazioni sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici li hanno sottoposti a controlli e dove sono stati medicati. Il cinquantenne, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto agli arresti domiciliari. L'indagato - è in corso, davanti al giudice Manzullo, l'udienza di convalida dell'arresto - è difeso dagli avvocati Daniele Re e Quattrocchi.