Movida e ubriachi al volante: denunciati due giovanissimi, patenti ritirate

Ubriachi alla guida delle loro auto, nei pressi dei locali della movida. Due gli agrigentini – uno di 21 anni e l’altro 20 – che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dai carabinieri. I militari dell’Arma del nucleo Operativo e Radiomobile anche durante l’ultimo week end si sono occupati dei controlli per prevenire e reprimere eventuali “stragi del sabato sera”. Motivo per il quale le verifiche sono state concentrate in centro, ad Agrigento, nei pressi dei locali della movida.

In due diverse zone e momenti, sono stati “pizzicati” i due giovanissimi che si erano messi alticci alla guida delle loro auto. Ad entrambi, oltre alla denuncia penale alla Procura, è stata applicata la sanzione accessoria dell’immediato ritiro della patente di guida.

Questo genere di controlli vanno avanti da tempo ormai e, sistematicamente, i carabinieri beccano giovani, ma non soltanto, che durante il fine settimana – infischiandosene dei rischi per loro stessi e per gli altri – si mettono al volante dopo aver esagerato con l’alcol.