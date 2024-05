Ubriachi al volante: incidente a Fondacazzo e donna rischia di travolgere un agente

Trentottenne di Aragona perde il controllo della Volkswagen Passat che stava guidando e finisce fuori strada. È accaduto in contrada Fondacazzo, fra il Quadrivio Spinasanta e la galleria della statale 118. I carabinieri del Radiomobile, giunti sul posto, hanno accertato che l'automobilista aveva un tasso alcolemico di quasi 2 g/l. È stato denunciato, alla procura, per guida in stato di ebbrezza. Ma non è stato l'unico episodio a dimostrare, ancora una volta, uno smodato consumo di alcol.

Una quarantenne di Agrigento, decisamente alticcia, in centro, non si è accorta dell'Alt che le era stato imposto in un posto di controllo. Solo per il pronto riflesso dell'agente, non c'è stata una tragedia. Anche lei, sottoposta ad esame alcolemico, è risultata ubriaca: aveva superato il limite massimo consentito dalla legge di quattro volte. E anche in questo caso è scattata una denuncia. Quali sanzioni accessorie, ad entrambi, è stata ritirata la patente di guida.

