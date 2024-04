Ubriachi e drogati alla guida di auto e giovani in possesso di cocaina e hashish: ecco com'è andata a Pasqua

Sette denunciati per guida in stato d'ebbrezza alcolica, due dei quali risultato positivi anche agli stupefacenti, e due segnalati alla prefettura perché ritenuti assuntori abituali di hashish e cocaina. Durante l'ultimo weekend - che è stato quello di Pasqua - i controlli sono stati rafforzati: s'è cercato di prevenire e reprimere le violazioni del codice della strada che, di fatto, mettono a rischio incidenti stradali, ma anche lo spaccio e il consumo di stupefacenti che, di norma, in concomitanza con le festività e la movida, aumentano.

A Canicattì, i poliziotti della Stradale hanno denunciato due automobilisti: uno per guida in stato d'ebbrezza alcolica e l'altro perché si era messo al volante dopo aver consumato alcol e droga. I poliziotti del commissariato cittadino hanno invece trovato un giovane in possesso di un grammo e mezzo di cocaina che è stata ritenuta per uso personale: è scattata dunque una segnalazione alla prefettura di Agrigento.

Lo stesso hanno fatto le Volanti della questura della città dei Templi a carico di un agrigentino trovato con un grammo e mezzo di hashish. E gli stessi poliziotti hanno denunciato un altro automobilista che era alla guida di una vettura dopo aver alzato troppo il gomito. Quattro invece i deferiti, sempre per guida in stato d'ebbrezza, dalla polizia Stradale di Agrigento. Fra questi ultimi anche un 32enne di Favara trovato positivo agli stupefacenti. A tutti coloro che sono stati pizzicati "brilli" alla guida dei mezzi è stata ritirata, quale sanzione accessoria, la patente di guida.

Numeri che non è escluso possano aumentare nella giornata di oggi quando arriveranno i dati dei controlli fatti anche per Pasquetta e quando, di fatto, verrà stilato un bilancio complessivo.

