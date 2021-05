Ubriaca perde i sensi e sviene per strada, 18enne soccorsa da carabinieri e 118

Sul lungomare Falcone-Borsellino è stato necessario intervenire per aiutare, così come era stato per la tredicenne, la giovane che aveva alzato il gomito

Non soltanto una tredicenne. Anche una diciottenne, ieri sera, è stata soccorsa - da un'autoambulanza del 118 e da una pattuglia dei carabinieri - perché fortemente ubriaca. Anche in questo secondo caso, la giovane s'è sentita male lungo il viale Falcone-Borsellino ed ha all'improvviso perso i sensi. Grande, anzi grandissima, ancora una volta, la mobilitazione dei soccorritori e dei militari dell'Arma in questo caso per prestare i necessari soccorsi alla giovane.

In quello che è stato l'inizio dell'ultimo week end di zona arancione, fra San Leone e il centro storico della città dei Templi, è sembrato respirarsi una sorta di "liberi tutti". A San Leone, già poco prima delle ore 19, c'erano tanti - anzi tantissimi - giovani alticci, fra il piazzale dell'ex eliporto e il viale Falcone-Borsellino.