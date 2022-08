Anziché occuparsi dell'anziana disabile la portano alla casa di riposo: scoppia la rissa fra familiari, 5 in ospedale

Avevano fatto i turni per prendersi cura, anche durante il periodo di festività, della familiare anziana e disabile. Turni che per Ferragosto non sono stati rispettati perché chi doveva occuparsi dell’assistenza della congiunta non lo ha fatto di persona, ma l’ha portata in una casa di riposo. Tre, quattro, giorni. Non di più. Quando gli altri familiari lo hanno scoperto, ossia nella serata di lunedì, nell’abitazione del Villaggio Peruzzo, è scoppiato il parapiglia.

Cinque le persone - figli, nipoti e parenti acquisiti – che si sono azzuffate, dando vita ad una vera e propria rissa. Un tafferuglio fatto anche, oltre che con calci e schiaffoni, con un bastone di scopa. Tutti sono rimasti ammaccati: contusi ed escoriati e sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, dopo averli identificati, li hanno deferiti, in stato di libertà, alla Procura. L’ipotesi di reato contestata è stata quella di rissa. Per le lesioni personali si potrà procedere soltanto a querela di parte.

In via precauzionale, ad uno dei corrissanti sono state anche ritirate le armi che deteneva regolarmente e lecitamente. A spiegare cosa effettivamente fosse accaduto all’interno dell’abitazione del Villaggio Peruzzo, dando origine appunto alla rissa, è stato uno dei coinvolti che, di fatto, ha provato a fare chiarezza. I feriti hanno riportato comunque, e per loro fortuna, ferite guaribili in pochi giorni, stando a quanto è stato refertato dai medici dell’ospedale di contrada Consolida.