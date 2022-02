Previsti interventi sulla condotta Fanaco: stop alla fornitura idrica in due comuni

Lavori sulla condotta Fanaco, stop alla fornitura idrica a Canicattì e Campobello di Licata a partire dalle otto di domattina. Ad annunciarlo è Aica dopo la comunicazione da parte di Sicilia Acque della necessità di realizzare degli interventi di riparazione.

Le turnazioni idriche previste per i due comuni, quindi, saranno sospese o rimodulate. "Aica - dice una nota - rammaricandosi per il disagio subito dagli utenti per problematiche ad essa non imputabili, comunica che, la distribuzione tornerà regolare non appena Siciliacque S.p.A. avrà ripristinato l’ordinaria fornitura idrica ai comuni sopra menzionati ma che la stessa, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici".