Piogge e temporali imprigionano turisti a Punta Bianca: i vigili del fuoco salvano 16 milanesi e bolognesi

I vigili del fuoco di Agrigento hanno salvato 16 turisti di Milano e Bologna rimasti intrappolati a Punta Bianca dove erano andati, questo pomeriggio, per una escursione in sella a bici elettriche. L'intervento di soccorso è durato circa 5 ore e sono intervenuti anche mezzi cingolati e 4x4 per recuperare sia le persone che le bici. A causa della forte pioggia, il gruppo di escursionisti - dai 60 ai 70 anni - non poteva procedere oltre, né recuperare la strada principale.

La squadra di pompieri intervenuta era composta dai capo reparto Antonio Piazza e Ignazio Capizzi e dai vigili del fuoco Filippo Vizzì, Diego Motisi, Andrea Lo Mascolo, Angelo Sirrao e Giovanni Cusumano. A coordinarli è stato personalmente il comandante provinciale Giuseppe Merendino.

"Non siamo mai stati trattati così bene, neanche al Nord - ha detto la guida, Stefania Maffei, del gruppo di escursionisti - . Encomio fatto con il cuore per questi pompieri che si sono fatti in quattro, e anche di più, per noi. Non ci aspettavamo un servizio così perfetto in Sicilia, né tanto meno con tutto questo trasporto. Adesso, visto che il maltempo continua, ci stanno addirittura accompagnando a Licata dove siamo alloggiati".

Il gruppo di escursionisti è in Sicilia per un tour, fatto in bici elettrica, delle cinque perle barocche. E in bici, nei prossimi giorni, arriveranno fino a Catania.