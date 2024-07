Turisti vanno al mare a Punta Bianca e al ritorno trovano l'auto scassata e "ripulita"

Vanno al mare, a Punta Bianca, e dopo mezza giornata di svago e relax trovano la loro Lancia Y scassata e ripulita. È accaduto a una coppia di turisti che avevano scelto Agrigento per una breve vacanza, godendo delle bellezze della Valle dei Templi e della sua costa. Dall'autovettura sono stati portati via diversi oggetti personali e circa 300 euro che erano stati lasciati, nell'abitacolo, all'interno di uno zainetto. Oggetto che non è passato inosservato ai balordi che, senza essere visti, sono riusciti ad aprire la vettura e ad arraffare quello che di interessante hanno trovato.

La coppia di turisti, fatta la scoperta, fra incredulità e rabbia, non ha potuto far altro che comporre il numero unico d'emergenza, il 112, e a Punta Bianca si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della questura. Gli stessi agenti che hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, formalizzata da un 44enne e hanno avviato le indagini per cercare di dare nome e cognome ai malviventi.

