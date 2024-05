Turisti aggrediti da un branco di randagi: è allarme al Villaggio Mosè

Branco di randagi aggredisce una famiglia di turisti ospiti di una struttura ricettiva. È accaduto nei giorni scorsi, mentre passeggiavano, al Villaggio Mosè. Il titolare della struttura ricettiva ha subito chiamato il Comune per segnalare l'increscioso episodio. Ma i cani, a quanto pare, sono ancora fra le vie Dei Dioscuri, Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni, nei pressi di una scuola media. E nel rione commerciale, dopo i rimbalzi social di foto e comunicazione dell'aggressione, sta, inevitabilmente, crescendo l'allarme. Ad una delle persone aggredite sono stati strappati i jeans ed ha il segno evidente di un morso ad una gamba.

"Ci troviamo vicino ad una scuola e qualsiasi bambino potrebbe trovarsi in difficoltà. Finiamola con questo buonismo, qua il problema è grave. In questo momento è opportuno stare attenti a non passare da quella zona".

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.