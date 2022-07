Non riesce a mettere le valigie nel portabagagli e si allontana per cercare aiuto: derubata turista inglese

Lascia le valigie accanto alla macchina perché non riusciva a caricarle nel portabagagli, si allontana per una manciata di minuti per chiedere “aiuto”, e al ritorno non le ritrova più. Epilogo di vacanze agrigentine da dimenticare per una turista inglese sessantaseienne. Una donna che ha formalizzato denuncia di furto, a carico di ignoti, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti hanno già avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome al ladro, che è riuscito, nel giro di pochissimi minuti, ad appropriarsi, facendole scomparire, delle valigie della turista.

La donna aveva alloggiato nel centro storico, nei pressi della via Atenea, di Agrigento dove aveva, appunto, trascorso una breve vacanza. Complicato, se non addirittura scioccante visto che ha perso tutto quello che aveva con se, il momento del commiato dalla città dei Templi. I poliziotti della sezione Volanti, ieri, risultavano essere impegnati a verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, sull’area dove si è registrato il furto. Nessuna indiscrezione però, naturalmente, trapelava. La turista inglese ha anche elencato, in sede di denuncia, tutto quello che aveva all’interno delle valigie e che ha, appunto, improvvisamente perduto.