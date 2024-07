Litiga con un turista francese e si prende una bottigliata in testa, 30enne agrigentina in ospedale

Litiga con turista francese, suo conoscente, e si prende una bottigliata in testa. Una trentenne agrigentina è finita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico. L'uomo, l'aggressore, è stato già identificato e denunciato, dai carabinieri, alla procura per lesioni personali. È accaduto tutto, nei giorni scorsi, nel centro storico di Agrigento. Perché si è innescata la lite fra i due, finita poi con un gesto di estrema violenza, non è chiaro. O almeno non è stato reso noto.

È certo però che l'agrigentina e il turista francese abbiano discusso e, appunto, anche animatamente. Il francese, ad un certo punto, ha afferrato una bottiglia e l'ha spaccata in testa alla donna. Poi, immediatamente dopo, è scappato a gambe levate. La ragazza, in ambulanza, è stata portata in ospedale dove i medici l'hanno sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari e alle medicazioni utili.

I carabinieri hanno poi fatto il resto, hanno identificato e deferito il francese cinquantenne.

