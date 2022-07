Turista finlandese violentata da 4 riberesi, l'inchiesta: giovane rilascia dichiarazioni spontanee, medici pronto soccorso: no segni di stupro

Solo uno dei quattro giovani di Ribera, sospettati di aver violentato a Trapani la turista finlanedese ventisettenne, ha reso spontanee dichiarazioni, facendosi assistere da un avvocato di Sciacca. Si stanno adesso mettendo a confronto queste dichiarazioni e quelle della presunta vittima, che ha escluso, sentita da magistrato e inquirenti, di essere andata di sua volontà dentro il residence, dove alloggiavano i quattro e di avere avuto rapporti sessuali consenzienti. Della vicenda, intanto, è stato interessato il Consolato generale della Finlandia che sta assicurando ogni supporto e si sta occupando del ritorno in patria delle tre turiste che ancora sono a Trapani. Nuovi dettagli di quello che sarebbe accaduto la notte di giovedì vengono riportati nell'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

Confermata l'acquisizione delle immagini delle telecamere del ristorante del centro storico, dove la vittima assieme alle sue amiche e i presunti aggressori si sono conosciuti. Dopo cena i quattro giovani riberesi, la ragazza e le sue due amiche, si sono spostati in un lido balnerare sul lungomare Dante Alighieri per continuare insieme la serata. Le due amiche della 27enne hanno poi preferito fare ritorno nel bed and breakfast dove alloggiavano, lasciandola in compagnia dei giovani. C'è un lasso di tempo da colmare per avere un quadro chiaro: quello relativo all'allontanamento dal lido della turista e l'arrivo nell'appartamento del residence dove i giovani alloggiavano. Il tragitto è breve, ma quello che ancora non si capisce è, se la giovane donna in quell'appartamento ci sia finita di sua volontà. Ed è nell'alloggio di uno di loro che sarebbe avvenuta la violenza denunciata dalla turista che si è recata al pronto soccorso. Era in forte stato di choc, ma i medici non non hanno riscontrato i classici segni di una violenza subita.