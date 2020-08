Michelle Hunziker in vacanza: a mare alle Pergole e pranzo a Montallegro

La popolare showgirl Michelle Hunziker ha scelto le spiagge dell'agrigentino per trascorrere qualche giorno di relax con tutta la famiglia. La più volte conduttrice di Striscia La Notizia ha pubblicato una sua foto sulla spiaggia delle Pergole sul proprio profilo Instagram ufficiale, raccontando come fu in Sicilia che venne "battezzata all’italianità". "In un’estate del 1992 a Militello feci l’esperienza che mi 'flashò' a tal punto da voler diventare italiana un giorno! Dalla ricotta calda nel suo siero alla mattina, portata dalla nonna in lutto dei miei amici, alle camminate nelle distese interminabili di terra rossiccia e fichi d’india. Una terra antica piena di cultura e profumi meravigliosi con la sua gente ospitale la quale ti accoglie come se fossi un membro della loro famiglia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Michelle Hunziker con le figlie Aurora, Sole e Celeste e il marito Tomaso Trussardi, hanno poi mangiato alla "Locanda del Mare" dello chef Giancarlo Perbellini di Bovo Marina, a Montallegro.