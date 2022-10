Primo giorno d'ottobre, a Lampedusa è ancora estate: turisti in spiaggia e caldo afoso

Non c'è la bolgia di luglio ed agosto, ma Lampedusa - primo giorno d'inizio ottobre - è letteralmente invasa di turisti. Le spiagge, stamani, erano stracolme perché nonostante sull'Agrigentino la Protezione civile regionale avesse diramato lo stato d'allerta meteo "arancione", sulla più grande delle isole Pelagie c'è un caldo afoso con temperature vicine ai 28 gradi. Nonostante il vento, soprattutto nel centro urbano, l'isola oggi si è presentata piena in ogni ordine e grado: impossibile perfino trovare un posto libero nei ristoranti o rosticcerie più gettonati.

Ad affollare Lampedusa ci sono coppie ed amici di mezza età, ossia coloro che scelgono lo scoglio più estremo d'Europa non per la movida, ma per relax e per godersi mare e spiagge incontaminate. Ma ci sono anche i ragazzi: - oltre 300 studenti di tutta Europa - che stanno partecipando ai workshop, eventi iniziali della kermesse di commemorazione delle 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013.