Ribera, studenti e docenti svedesi a Borgo Bonsignore per studiarne l’urbanistica

Una delegazione di studenti di arte e architettura provenienti da Stoccolma a Ribera per studiare Borgo Bonsignore. Il gruppo stato in città ieri, interessato dalle strutture erette negli anni '30 oggetto di interventi di recupero da parte della Regione.

Le studentesse e gli studenti, che fanno parte di un progetto universitario di studi e ricerche sull'urbanistica e l'architettura del periodo coloniale fascista, hanno già visitato diversi altri borghi in Sicilia.

Ad accoglierli, il comitato "Pro Borgo Bonsignore" nella persona del presidente Nino Fidanza e l'assessore al Turismo Emanuele Macaluso.

"La visita ai fini di studio da parte di queste ragazze e ragazzi provenienti dal Nord-Europa e anche dall'Africa - dice Macaluso - conferma quanto il nostro bellissimo Borgo Bonsignore racchiuda in termini di storia, architettura e doti turistiche. Nonostante il cantiere presente all'interno della piazzetta, gli studenti non si sono risparmiati tra scatti fotografici, appunti e domande riguardanti le origini e la conservazione delle strutture ad oggi ancora esistenti. Il progetto di riqualificazione della piazzetta di Borgo Bonsignore ci consentirà di accrescere ancora di più il grande interesse di storici, appassionati e turisti nei confronti di questo antico borgo rurale, un vero e proprio gioiello per il patrimonio storico e culturale riberese".