Via al treno diretto per Punta Raisi, il Dmo: "Sia occasione per rilanciare l'aeroporto di Agrigento"

Treno diretto tra Agrigento centrale e l'aeroporto di Punta Raisi, in attesa dell'inaugurazione che avverrà domani, si è molto discusso in città di questa nuova opportunità voluta da Trenitalia e dal Governo regionale soprattutto rispetto invece alle richieste di un territorio dove da tempo si auspica la realizzazione di un aeroporto.

In questa direzione va una nota a firma dell'amministratore del Dmo Valle dei Templi Fabrizio La Gaipa. "L’istituzione di un collegamento rapido con l’aeroporto di Palermo costituisca un implicito ed importante riconoscimento dell’isolamento infrastrutturale del nostro territorio e della necessità che vi è che questo si doti al più presto di un proprio scalo aeroportuale. L’aeroporto di Agrigento non solo sarebbe sostenibile ed utile, ma una necessità a tutta la Sicilia".

La Gaipa cita in particolare uno studio di Enac che avrebbe tracciato entro il 2030 una crescita da 11 a 28 milioni del numero di passeggeri previsti per gli aeroporti siciliani. "A fronte di questo numero - dice il report - la capacità complessiva attuale degli aeroporti della Sicilia appare elemento critico, soprattutto per quanto riguarda i terminal passeggeri. In particolare, la capacità attuale dei terminal risulta pari a circa 13 milioni di passeggeri, quella dei piazzali aeromobili a 19 milioni e quella delle piste invece a circa 28,5 milioni di passeggeri, che rappresenta pertanto la soglia di saturazione complessiva degli scali”.

"Nuovi aeroporti in Sicilia, ed in particolare nella zona di Agrigento non solo sarebbero utili e sostenibili, ma addirittura indispensabili per lo sviluppo turistico e commerciale dell’Isola - chiosa La Gaipa -. Il collegamento diretto con Punta Raisi sia quindi l’ottimo prologo per la nascita de nuovo aeroporto di Agrigento"