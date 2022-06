Devono lasciare la penisola entro 5 giorni, tunisini in marcia verso le stazioni dopo lo sbarco dal traghetto

Sacchetti, ricolmi di viveri e abbigliamento, in testa si dirigono verso la stazione ferroviaria o il terminal degli autobus di piazzale Rosselli. E lo fanno dopo essersi lasciati alle spalle la banchina di Porto Empedocle dove sono stati sbarcati dal traghetto di linea e dove hanno ricevuto l'ordine del questore di lasciare la penisola entro 5 giorni.

Un altro gruppetto di migranti, tutti giovanissimi e verosimilmente tunisini, sono stati avvistati stamani lungo la strada di collegamento con la via Dante. A fila indiana stavano marciando dirigendosi appunto verso il centro urbano della città dei Templi.

Ieri erano stati 80 i migranti caricati sul traghetto di linea "Cossyra" che gli ha consentito di lasciarsi alle spalle l'hotspot di contrada Imbriacola e Lampedusa. Sbarcati, appunto, a Porto Empedocle, i richiedenti asilo politico sono stati "recuperati" dai pullman che li hanno condotti nei Caf, mentre chi non ha diritto di rimanere in Italia è stato raggiunto dall'ordine del questore di lasciare lo Stato entro 5 giorni. Gruppetti, di giovani e non solo, che appunto, in cerca di fortuna, si dirigono verso le stazioni per provare a salire sul primo treno o pullman utile a raggiungere la capitale o il Nord.