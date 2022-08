Tornano a Lampedusa dopo che erano stati accompagnati alla frontiera: arrestati 9 migranti

Nove tunisini sono stati arrestati, dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento, perché rientrati a Lampedusa nonostante i decreti di respingimento. Otto, nello specifico, sono stati arrestati mentre si trovavano ancora all'hotspot di contrada Imbriacola e il nono invece era stato già trasferito al centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana. Tutti, su disposizione del pm di turno, sono stati posti ai domiciliari nelle strutture dove erano già ospiti.

I nove, che erano stati allontanati con accompagnamento alla frontiera, per effetto dei decreti di respingimento, non avrebbero potuto rimettere piede in Italia prima dei tre anni dal momento dell'allontanamento. Se ne sono però fregati ed è per questo motivo che è scattato, per tutti, l'arresto.

Si tratta soltanto degli ultimissimi, di una lunga - quasi interminabile - lista, arresti realizzati dai poliziotti della squadra mobile che 365 giorni l'anno sono presenti all'hotspot di Lampedusa e che, sistematicamente, effettuano controlli sull'identità di chi sbarca.