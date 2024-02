I 6 tunisini fermati per pirateria, il gip rigetta la richiesta di patteggiamento

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha rigettato la richiesta di patteggiamento. Il procuratore aggiunto, Salvatore Vella, non ha, del resto, prestato il consenso alla richiesta dei difensori di patteggiare la pena a 2 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione. E non lo ha fatto perché non ha ritenuto la pena "congrua rispetto alla gravità dei fatti contestati". S'è tenuta stamani l'udienza preliminare per 5 dei 6 pirati tunisini che erano stati fermati lo scorso 12 agosto. Imputati che si trovano tutti ancora in carcere, fra Agrigento e Gela. Il sesto imputato, il trentunenne Kerkeni Abdelhalim, aveva invece chiesto direttamente, ed era stato ammesso, il rito abbreviato.

Le difese dei 5 imputati, stamani, hanno chiesto il giudizio abbreviato. L'udienza è stata rinviata al 20 maggio per l'esame dei tunisini.

I sei - indiziati dell'ipotesi di reato di pirateria ai danni dei migranti - erano stati fermati in quella che fu un'ennesima operazione condotta dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento assieme ai militari della guardia di finanza e della guardia costiera. Erano i componenti dell’equipaggio del peschereccio Zohra del compartimento di Monastir che, secondo l'accusa, hanno rubato il motore da un barchino di ferro, con 49 migranti a bordo, nonché il denaro di cui erano in possesso i migranti.

Il fermo d'iniziativa era stato convalidato, esattamente per come richiesto dal pm Salvatore Vella, dal gip Stefano Zammuto. I migranti erano stati costretti, poiché minacciati d'essere lasciati alla deriva, anche a consegnare il denaro che ognuno di loro aveva con sé. Già nelle precedenti settimane, ed era stato il primo caso in assoluto in cui veniva contestata la pirateria marittima che è prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la squadra mobile di Agrigento, la sezione operativa navale della guardia di finanza e i militari della Capitaneria di Lampedusa, avevano fermato il comandante del motopesca Assyl Salah di Monastir e i tre componenti dell'equipaggio che avevano chiesto la consegna di cellulari e denaro in cambio di un traino per farli avvicinare a Lampedusa.

Lo stesso identico copione venne realizzato dai sei tunisini, in acque internazionali, in danno del barchino con 49 migranti a bordo.

Le indagini di quelle settimane avevano permesso di accertare che "diversi equipaggi di pescherecci tunisini hanno cessato di essere pescatori e si sono dedicati alla più lucrosa attività di pirati, depredando i numerosi barchini in ferro che continuano a partire dalle coste di Sfax con a bordo, per la maggior parte, migranti sud-sahariani ed asiatici".

Il racconto di uno dei sopravvissuti

"E' sopraggiunta una barca, pensavamo fossero i soccorsi e invece, quando si sono avvicinati, abbiamo visto che si tratta di un peschereccio tunisino. Temendo che si potesse verificare quanto era accaduto pochi giorni prima, quando altri erano stati privati del loro motore, abbiamo deciso di non parlare con i pescatori. I 6 uomini ci hanno detto invece che dovevamo consegnare a loro il nostro motore. Il nostro conduttore ha provato, per sottrarsi alle intimazioni dei pescatori, ad allontanarsi, ma non c'è riuscito anche a causa del mare mosso che rendeva difficile ogni manovra. Anche per questo, temendo per la nostra incolumità, abbiamo accettato di legare la nostra barca, con una fune, al peschereccio tunisino". I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento e i militari della Guardia di finanza e Capitaneria hanno raccolto più racconti dei 49 migranti che erano a bordo del barchino, salpato da Sfax, agganciato e depredato, nella tarda mattinata di sabato, dai pescatori-pirati. Il fermo dei 6 tunisini è stato, su richiesta del procuratore capo Salvatore Vella, convalidato dal gip del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto che ha disposto per tutti gli indagati la custodia cautelare in carcere.

Quando il peschereccio "Zohra" è stato fermato, da Guardia di finanza e Capitaneria, è subito saltata all'occhio l'assenza di pescato e la presenza di attrezzature di pesca asciutte e pulite. "Dopo aver legato la nostra barca al peschereccio, visto che i due natanti erano affiancati, - ha continuato a ricostruire uno degli immigrati soccorsi e sbarcati a Lampedusa - un pescatore si è sporto ed ha afferrato il nostro motore tirandolo a bordo del peschereccio. Tutto è avvenuto nonostante le nostre proteste: eravamo consapevoli che senza motore eravamo in pericolo. I pescatori tunisini per calmarci ci hanno detto che non ci avrebbero lasciati in balia delle onde e che avrebbero aspettato i soccorsi per poi andarsene. Ricordo che, per un breve tratto, siamo stati rimorchiati e abbiamo navigato, per meno di un'ora, assieme. Dopo i pescatori hanno deciso di mollare la fune e di allontanarsi. Noi eravamo disperati. Dopo circa 2 ore gli stessi pescatori sono tornati e ci hanno affiancato. Molti di noi piangevano per la paura. Probabilmente per calmarci iniziavano a lanciarci del pane. Ci rassicuravano e ci lanciavano la fune che noi provvedevamo a legare alla nostra barca. Siamo stati trainati per altri 5 minuti e poi si è fermato - ha continuato a raccontare l'immigrato - . A questo punto, i pescatori dicevano che se avessimo consegnato loro del denaro, non ci avrebbero lasciati da soli e avrebbero aspettato l'arrivo dei soccorsi italiani. Non avendo altre possibilità abbiamo accettato il ricatto, abbiamo raccolto complessivamente 150 dinari tunisini che abbiamo messo dentro un cappello nero e lo abbiamo lanciato sul peschereccio". Stando sempre al racconto del sopravvissuto, "i tunisini hanno continuato a tirarci per circa un'ora, fino a quando, in lontananza, abbiamo intravisto l'arrivo dei soccorsi italiani. In quel momento, il peschereccio tunisino invertiva la rotta e si allontanava in fretta".