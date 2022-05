Tumulazione e pulizia nei cimiteri, il Cga: "La Concordia può continuare ad occuparsi del servizio"

Il Cga, ritenendo l'appello in parte inammissibile, ha respinto la richiesta cautelare. La Concordia Servizi srl potrà continuare ad occuparsi del servizio di tumulazione e pulizia all’interno dei cimiteri, già affidatole dal Comune di Agrigento, in attesa della decisione sull’appello proposto dalla seconda classificata.

Con un bando di gara, il Municipio di Agrigento aveva indetto una procedura per l’affidamento del servizio di tumulazione, inumazione esumazione, traslazione, estumulazione nei cimiteri di Bonamorone, Piano gatta, Montaperto e Giardina Gallotti e servizio di pulizia e giardinaggio sempre negli stessi cimiteri, per la durata di un anno. Gara che si è aggiudicata, offrendo il miglior ribasso, la Concordia Servizi di Agrigento. La coop seconda classificata, sostenendo che l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara, per una presunta mancanza di requisiti di idoneità professionale, ha proposto ricorso davanti al Tar. La "Concordia", con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Lucia Alfieri, si è costituita in giudizio. I legali hanno dimostrato, come risulta dal certificato camerale, che la "Concordia" avesse maturato negli anni l’esperienza professionale necessaria per la partecipazione alla gara. La difesa dell’impresa aggiudicataria ha dimostrato che, oltre ad indicare con precisione il costo della manodopera, l’offerta della Concordia Servizi, risultava pienamente congrua potendo dimostrare di poter sostenere un costo della manodopera inferiore alle tabelle ministeriali che hanno un mero valore indicativo e non vincolante per le stazioni appaltanti.

Anche il Comune di Agrigento, con il patrocinio dell’avvocato Rita Salvago, si è costituito in giudizio per affermare la legittimità del provvedimento di aggiudicazione. Il Tar Palermo, con sentenza breve, ha dunque rigettato il ricorso della seconda classificata. L’impresa soccombente ha promosso però appello davanti al Cga, introducendo nuove contestazioni sulla documentazione prodotta in primo grado dal Comune di Agrigento. Contestualmente all’appello è stata chiesta anche l’adozione di una misura cautelare monocratica presidenziale di estrema urgenza per scongiurare la stipula del contratto in favore della Concordia Servizi.

Anche nel grado appello la Concordia Servizi si è costituita con il patrocinio degli stessi avvocati, contestando le ragioni di urgenza dedotte dall’appellante, "in considerazione del fatto che il servizio è già in corso di esecuzione mediante affidamento in via d’urgenza e l’eventuale interruzione - ha spiegato l'avvocato Rubino - pregiudicherebbe l’intesse pubblico atto ad assicurare il servizio di tumulazione".

Il presidente del Cga ha respinto la richiesta cautelare proposta dall’appellante ritenendo, ad una sommaria delibazione, l’appello in parte inammissibile perché contenente motivi nuovi rispetto a quelli dedotti in primo grado e comunque privo di fondamento. Il Consiglio di giustizia amministrativa, come sostenuto dagli avvocati Rubino e Alfieri, rispetto al lamentato danno grave ed irreparabile, ha osservato che “l’interesse pubblico alla celere esecuzione del contratto prevale su quello del privato appellante”. Pertanto, la Concordia Servizi potrà continuare lo svolgimento del servizio in attesa della decisione sull’appello proposto dalla seconda classificata.