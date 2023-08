Tumori fra i vigili del fuoco di Lampedusa, Verdi: "Si avvii un'indagine epidemiologica"

"Il ministro della Salute avvii un'indagine epidemiologica per danni da inquinamento elettromagnetico causati dal radar operativo dall’86 al ’98".

A chiederlo, con una nota, è il co-portavoce nazionale Europa Verde e deputato Angelo Bonelli dopo che, nei mesi scorsi, erano stati i sindacati di categoria a sollevare il caso denunciando decine di vigili del fuoco morti per patologie cardiache o tumorali dopo aver prestato servizio nella caserma delle Pelagie.

??“Sull’isola di Lampedusa c’è un potente radar, appartenente all’Aeronautica militare, utilizzato dal 1986 al 1998 e poi dismesso, che si trova ad una distanza minore di 500 metri da una caserma dei Vigili del Fuoco - dice Bonelli - . Ebbene dai racconti alcuni Vigili che hanno prestato servizio a Lampedusa, nel periodo in cui il radar era in utilizzo, emerge che quando l’apparecchio era puntato sulla caserma ad esempio spariva il segnale della tv, o il telefono smetteva di funzionare. Ma non solo: una grave questione è il mal di testa che lamentavano molti vigili e che risultano anche analoghi casi al personale di altri enti che operavano all'interno delle strutture aeroportuali di Lampedusa. Addirittura ci sono stati giovani che si sono ammalati e hanno perso la vita. I disturbi di molti sono spariti con lo spegnimento del radar".

Per questo Bonelli evidenzia come sia "necessario fare chiarezza" e ha quindi presentato "un’interrogazione al Ministro della Salute Schillaci affinché avvii un’indagine epidemiologica per i danni da inquinamento elettromagnetico potenzialmente subiti da chi prestava servizio a Lampedusa negli anni di attività del radar".